Разработать иконку для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки125 просмотров

Необходимо в имеющемся стиле логотипа (учесть цветовую гамму и посыл) разработать иконку для мобильного приложения.

8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад
$11
3 дня
Работаем не первый раз, все как всегда отлично. Рекомендуем.
Рада сотрудничать снова! Мои лучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад