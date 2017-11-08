Иконки (кнопки) для разделов сайта (нарисовать / найти)

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Завершен4 заявки174 просмотра

Добрый день!

Необходимо нарисовать блок с иконками или без (кнопки) для сайта на главной

В приложении есть страшненький эскиз как я это вижу - http://take.ms/xJLQE

Это будут 18 разделов сайта:

Альтернативная терапия, Поведение, Разведение, Характеристики, Уход, Диагностика, Аварийные ситуации, Состояния, Лекарства, Питание, Паразиты, Щенки, Хирургия, Лечение, Инфекционные заболевания, Опухоли, Здоровье человека, Другое.

Интересный пример иконок на сайте

и еще

Альтернативная терапияПоведениеРазведениеХарактеристикиУходДиагностикаАварийные ситуацииСостоянияЛекарстваПитаниеПаразитыЩенкиХирургияЛечениеИнфекционные заболеванияОпухолиЗдоровье человекаДругое

Сроки -1-2дня

Оплата - договорная

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$18
1 день
Отлично справился с заданием. Никаких замечаний! Все нравится
Владимир отличный заказчик. Точно знает чего хочет, быстро отвечает и дает обратную связь, вовремя проводит оплату. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад