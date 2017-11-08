для разработки логотипа, брендбука; сопровождения в развитии стиля; возможно сопровождение в работах: дизайн упаковки; дизайн видеорекламы. нужен художник с художественным образованием.
Иконки (кнопки) для разделов сайта (нарисовать / найти)
Добрый день!
Необходимо нарисовать блок с иконками или без (кнопки) для сайта на главной
В приложении есть страшненький эскиз как я это вижу - http://take.ms/xJLQE
Это будут 18 разделов сайта:
Альтернативная терапия, Поведение, Разведение, Характеристики, Уход, Диагностика, Аварийные ситуации, Состояния, Лекарства, Питание, Паразиты, Щенки, Хирургия, Лечение, Инфекционные заболевания, Опухоли, Здоровье человека, Другое.
Интересный пример иконок на сайте
и еще
Альтернативная терапияПоведениеРазведениеХарактеристикиУходДиагностикаАварийные ситуацииСостоянияЛекарстваПитаниеПаразитыЩенкиХирургияЛечениеИнфекционные заболеванияОпухолиЗдоровье человекаДругое
Сроки -1-2дня
Оплата - договорная
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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