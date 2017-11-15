Дизайн Картинок для Рекламных сетей гугл и яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок201 просмотр

Добрый день, необходимо по ТЗ составить графические обьъявления для рекламныъ сетей гугл и яндекс, формат png. количество 5-10. работа простая, согласование оперативное. 

8 лет назад
vsepro
Рустам 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$12
1 день
Все в срок оперативно. Рекомендую
Спасибо Рустаму за работу. Все прошло качественно, быстро и оплачено. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад