Пакет иконок на сайт об энергосберигающим технологиям

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки153 просмотра

Отрисовать 23 иконки 80х80рх в стиле иконок клиента.

8 лет назад
Skripka_studio
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
8 лет назад
$40
7 дней
Отличная работа. Качественно и в срок. Учла все пожелания, постоянная коммуникация. Буду рад снова обращаться.
Работаем с Виталием не первый раз. Только положительные впечатления от сотрудничества! Своевременная оплата. Всегда расширенное ТЗ.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
8 лет назад