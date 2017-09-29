Нужна расшифровка фрагмента аудиозаписи на 20 минут. Срок до 02:00 по моск. времени. Оплата 8руб\мин на ЯндексДеньги или карту Сбербанка. Нужна простая расшифровка без персонализации. Никаких сокращений текста либо слов не требуется, всё ...
Расшифровать текст
80 минут 8р/м
Выбранный исполнитель
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