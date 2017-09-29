Расшифровать текст

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен2 заявки156 просмотров

80 минут 8р/м

8 лет назад
malayamy6a
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

EseniiaR
Есения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$11
1 день
Очень довольна результатом! Отлично исполнено задание, быстрее указанного срока, грамотно и согласно со всеми условиями. Обязательно буду обращаться еще! Очень рекомендую!
Заказчик чётко ставит задачу. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

EseniiaR
Есения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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