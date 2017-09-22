EseniiaR

Есения EseniiaR

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Smm-специалист, журналист, копирайтер

Smm-специалист, журналист, копирайтер. 

Большой опыт в продвижении социальных сетей. Имею в своём кейсе успешные проекты от 170 тысяч подписчиков до 1 миллиона.

Автор статей и копирайтер.

Мое журналистское портфолио - http://project147081.tilda.ws/eseniiaru

Отзывы заказчиков
strawberry1
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Видео в текст - курс Милы Левчук "Как стать девушкой плюс"
Есения отлично справилась с работой в кратчайшие сроки, прекрасное качество, вежливая и приятная в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный честный заказчик, который ставит четкую задачу. Успешное сотрудничество. Рекомендую Александру, как прекрасного заказчика! И спасибо большое за приятные бонусы!
Ответный отзыв
MTsareva
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Продающие описания для красивых платьев + перевод на английский.
Очень рекомендую. Толковая, понятливая и безусловно талантливая девушка! Описания получились потрясающие - рассказать целую историю в двух предложениях может далеко не каждый. Хорошие, краткие, качественные продающие тексты. Удивительно профессионально! С английским тоже всё в порядке.
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество, друг друга поняли. Будем работать дальше!
Ответный отзыв
malayamy6a
32 годаКиргизия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Расшифровать текст
Очень довольна результатом! Отлично исполнено задание, быстрее указанного срока, грамотно и согласно со всеми условиями. Обязательно буду обращаться еще! Очень рекомендую!
Заказчик чётко ставит задачу. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно придумать 100-200 ников
Работа сделана, всё хорошо, спасибо!
Удачное сотрудничество. Спасибо!
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