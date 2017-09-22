Smm-специалист, журналист, копирайтер
Smm-специалист, журналист, копирайтер.
Большой опыт в продвижении социальных сетей. Имею в своём кейсе успешные проекты от 170 тысяч подписчиков до 1 миллиона.
Автор статей и копирайтер.
Мое журналистское портфолио - http://project147081.tilda.ws/eseniiaru
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Есения отлично справилась с работой в кратчайшие сроки, прекрасное качество, вежливая и приятная в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный честный заказчик, который ставит четкую задачу. Успешное сотрудничество. Рекомендую Александру, как прекрасного заказчика! И спасибо большое за приятные бонусы!
$100
10 баллов
6 лет назад
Очень рекомендую. Толковая, понятливая и безусловно талантливая девушка! Описания получились потрясающие - рассказать целую историю в двух предложениях может далеко не каждый. Хорошие, краткие, качественные продающие тексты. Удивительно профессионально! С английским тоже всё в порядке.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество, друг друга поняли. Будем работать дальше!
$11
10 баллов
6 лет назад
Очень довольна результатом! Отлично исполнено задание, быстрее указанного срока, грамотно и согласно со всеми условиями. Обязательно буду обращаться еще! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик чётко ставит задачу. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа сделана, всё хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
Удачное сотрудничество. Спасибо!