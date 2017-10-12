Видео 2 часа ссылка на видео в документе https://docs.google.com/document/d/1gNw-Gx3rQfMwQgccqhCaFKOTI8yZ2F3Evse17Xu9Gsw/edit?usp=sharing дедлайн 06.10 19.00 мск Готовый текст добавить в документ. - полностью по тексту, без пропусков - слова паразиты можно опускать ...
Расшифровка видеозаписей в текст
Здравствуйте!
Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.
Записи в среднем 40-50 минут, качество хорошее.
Нужно набрать в документ Word.
Пример оформления предоставлю.
Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись.
Способ оплаты - на ЯндексДеньги.
Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность.
Пишите, буду рад сотрудничеству!
Выбранный исполнитель
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