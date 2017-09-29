Расшифровка аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт82 заявки708 просмотров

Необходимо расшифровать большой материал в текст, навыки особые тут не нужны подойдет новичку я все объясню, работы около 1 часа оплата 5 р за минуту оплачиваю сразу за каждое интервью. Необходимо приступить немедленно и до завершения проекта

8 лет назад
RenaWus
Рената 
53 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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