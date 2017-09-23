Транскрибирование видео-записи. 2 часа + 2 часа

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт71 заявка592 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать транскрибцию текста видео-лекции 2 часа + 2 часа (примерно). Качество звука хорошее. Всё просто и понятно. Жду ваших предложений. Выберу исполнителя по лучшим параметрам цена\скорость\качество.  Спасибо!  

8 лет назад
k-misharin
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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