Есть в работу аудио около 2 часов, возьму в работу несколько фрилансеров. Звук тихий. Нужна простая расшифровка без персонализации. Где не слышно, просто ставить знак равно =

Срок - к 5 утра по моск. времени. Оплата 9руб\мин.

Если нужно послушать пример аудио и текста, пришлю через личку. Пишите, сколько по времени готовы взять.