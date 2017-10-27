Транскрибация видео в текст

Необходимо несколько человек для расшифровки видеофайлов в текст.

Качество звука хорошее, речь медленная

Ничего сложного не требуется - просто дословная расшифровка в Word, никакого особого оформления и т.п. не надо.

Работы много, будет порядка 400 видео, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.

Единственные требования к исполнителю - это нормальный уровень грамотности и скорость работы.

Оплата 300 руб. за каждые 60 минут.