Транскрибация видео в текст

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен21 заявка482 просмотра

Необходимо несколько человек для расшифровки видеофайлов в текст.

Качество звука хорошее, речь медленная 

Ничего сложного не требуется - просто дословная расшифровка в Word, никакого особого оформления и т.п. не надо.

Работы много, будет порядка 400 видео, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.

Единственные требования к исполнителю - это нормальный уровень грамотности и скорость работы.

Оплата 300 руб. за каждые 60 минут.

8 лет назад
artjag
Артем 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

snake19981
Иван 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё хорошо, рекомендую.
Vadim05101987
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Работаем дальше)
Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Андрей - отличный специалист. Перевод видео в кратчайшие сроки с отличным качеством. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Четкое и понятное ТЗ, все материалы для работы предоставлены в полном объеме. Оплата вовремя! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

snake19981
Иван 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
Vadim05101987
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
ТОП-5
Транскрибация

  • Похожие заказы

  • Срочная расшифровка аудиофайлов

    Уважаемые транскрибаторы! Необходимо срочно расшифровать большое количество аудио. Возьму несколько исполнителей. Оплата 5р/минута на карту Сбербанка, Яндекс деньки, Вебмани. Пишите, можно приступить к работе прямо сейчас

    Транскрибация120 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расшифровка видео

    Нужны специалисты по расшифровке(транскрибации) видео Указать цену 1 часа расшифровки. Объем большой. поэтому цена имеет зачение

    Транскрибация111 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Необходимо расшифровать большой материал в текст, навыки особые тут не нужны подойдет новичку я все объясню, работы около 1 часа оплата 5 р за минуту оплачиваю сразу за каждое интервью. Необходимо приступить немедленно и до ...

    Транскрибация82 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расшифровка видеозаписей в текст

    Здравствуйте! Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. Записи в среднем 40-50 минут, качество хорошее. Нужно набрать в документ Word. Пример оформления предоставлю. Оплата фиксированная - ...

    Транскрибация34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расшифровка текста с подписанием NDA

    Ищу спеца. (женщину) Для расшифровки моих текстовых сообщений, корректировки и правильной формулировки с точки зрения русского языка, его грамматики и орфографии. Сценарии, предварительные тз, итоги переговоров, пояснения заказчика. Есть для теста первый ...

    Транскрибация11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расшифровка видео c RU на EN в pdf и с скриншотами.

    Здравствуйте!  Есть шаблон WordPress создан и опубликован на площадке ThemeForest.  Ссылка на демо сайт instructors.wpmix.net/  Нужно создать грамотную документацию(инструкцию) для этого шаблона в PDF формате.  Есть снятое видео ...

    WordPress
    Транскрибация3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расшифровка

    Есть в работу аудио около 2 часов, возьму в работу несколько фрилансеров. Звук тихий. Нужна простая расшифровка без персонализации. Где не слышно, просто ставить знак равно = Срок - к 5 утра по ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад