snake19981

Иван snake19981

 
25 летРоссия/Тобольск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Возможности

Доброго времени суток 

Что вы получите  

Перевожу аудиозаписи в текстовый формат. 

Хотите получить качественный результат? Тогда рад буду сотрудничеству. 

Стоимость 4 российский рублей/минута

Способ выполнения работы: онлайн удаленно

Что нужно, чтобы начать

Для начала работы заказчик обязан предоставить следующую информацию: 

1.Общее количество минут. 

2.Сроки исполнения работы.

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$10
средняя цена заказа
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artjag
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация видео в текст
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