Возможности
Доброго времени суток
Что вы получите
Перевожу аудиозаписи в текстовый формат.
Хотите получить качественный результат? Тогда рад буду сотрудничеству.
Стоимость 4 российский рублей/минута
Способ выполнения работы: онлайн удаленно
Что нужно, чтобы начать
Для начала работы заказчик обязан предоставить следующую информацию:
1.Общее количество минут.
2.Сроки исполнения работы.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!