Возможности

Доброго времени суток

Что вы получите

Перевожу аудиозаписи в текстовый формат.

Хотите получить качественный результат? Тогда рад буду сотрудничеству.

Стоимость 4 российский рублей/минута

Способ выполнения работы: онлайн удаленно

Что нужно, чтобы начать

Для начала работы заказчик обязан предоставить следующую информацию:

1.Общее количество минут.

2.Сроки исполнения работы.