Расшифровка текста с подписанием NDA

Ищу спеца. (женщину)

Для расшифровки моих текстовых сообщений, корректировки и правильной формулировки с точки зрения русского языка, его грамматики и орфографии.

Сценарии, предварительные тз, итоги переговоров, пояснения заказчика.

Есть для теста первый фрагмент.

Нужно понимание о неразглашении.

NDA (Non-disclosure agreement) — соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Такой контракт можно подписывать с любым субъектом, которому Вы доверяете доступ к конфиденциальной информации. Основные цели NDA: Первая задача предупредить факт разглашения информации сотрудником.