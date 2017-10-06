Уважаемые транскрибаторы! Необходимо срочно расшифровать большое количество аудио. Возьму несколько исполнителей. Оплата 5р/минута на карту Сбербанка, Яндекс деньки, Вебмани. Пишите, можно приступить к работе прямо сейчас
Расшифровка видеозаписей в текст
Здравствуйте!
Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.
Записи в среднем 40-50 минут, качество хорошее.
Нужно набрать в документ Word.
Пример оформления предоставлю.
Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись.
Способ оплаты - на ЯндексДеньги.
Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность.
Пишите, буду рад сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
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