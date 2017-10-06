Расшифровка видеозаписей в текст

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Закрыт34 заявки373 просмотра

Здравствуйте!

Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.

Записи в среднем 40-50 минут, качество хорошее.

Нужно набрать в документ Word.

Пример оформления предоставлю.

Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись. 

Способ оплаты - на ЯндексДеньги. 

Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность.

Пишите, буду рад сотрудничеству!

8 лет назад
MichaelF
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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