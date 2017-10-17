Уважаемые транскрибаторы! Необходимо срочно расшифровать большое количество аудио. Возьму несколько исполнителей. Оплата 5р/минута на карту Сбербанка, Яндекс деньки, Вебмани. Пишите, можно приступить к работе прямо сейчас
Расшифровка видео (1 мин.— 5р)
Аудиозапись
Длительность: 01:15.
Язык: русский.
Слышимость: четкая.
Содержит монолог с вебинара на психологическую тему, котораяизлагается простым, доступным языком.
Расшифровка
Срок: сутки с момента взятия заказа в работу.
Записать речь:
1. Дословно: полностью (без пропусков слова) и в той жепоследовательности.
2. Грамматически правильно.
Начать расшифровывать с отметки 00:22:35. Результатпредставить в Ворде.
Оплата
375р (1 минута — 5р).
***
Аудиозапись предоставлю выбранному исполнителю.
Если у вас есть, вопросы готов ответить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Транскрибация120 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна расшифровка аудио в хорошем качестве. Общее время порядка 1,5 часов, буду делить между фрилансерами Срок к 02:00 по моск. времени. Оплата 8руб\мин. Расшифровка нужна без персонализации; слова-паразиты и фразы типа "Закройте окно, ...Транскрибация2 исполнителяЗавершен8 лет назад
45 мин интервью, хорошее качество СрочноТранскрибация7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Необходимо несколько человек для расшифровки видеофайлов в текст. Качество звука хорошее, речь медленная Ничего сложного не требуется - просто дословная расшифровка в Word, никакого особого оформления и т.п. не надо. ...Транскрибация4 исполнителяЗавершен8 лет назад
Нужны специалисты по расшифровке(транскрибации) видео Указать цену 1 часа расшифровки. Объем большой. поэтому цена имеет зачениеТранскрибация111 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо срочно расшифровать около 30 минут аудио записи в ближайшее время оплата 5 р за минуту.Транскрибация45 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. Записи в среднем 40-50 минут, качество хорошее. Нужно набрать в документ Word. Пример оформления предоставлю. Оплата фиксированная - ...Транскрибация34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу спеца. (женщину) Для расшифровки моих текстовых сообщений, корректировки и правильной формулировки с точки зрения русского языка, его грамматики и орфографии. Сценарии, предварительные тз, итоги переговоров, пояснения заказчика. Есть для теста первый ...Транскрибация11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо срочно транскрибировать 55 минут. Аудиозаписи. время на реализацию 3 часа.Транскрибациянет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть шаблон WordPress создан и опубликован на площадке ThemeForest. Ссылка на демо сайт instructors.wpmix.net/ Нужно создать грамотную документацию(инструкцию) для этого шаблона в PDF формате. Есть снятое видео ...Транскрибация3 заявкиЗакрыт7 лет назад