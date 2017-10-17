Расшифровка видео (1 мин.— 5р)

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрытнет заявок196 просмотров

Аудиозапись

Длительность: 01:15.

Язык: русский.

Слышимость: четкая.

 

Содержит монолог с вебинара на психологическую тему, котораяизлагается простым, доступным языком.

 

Расшифровка

Срок: сутки с момента взятия заказа в работу.

 

Записать речь:

1. Дословно: полностью (без пропусков слова) и в той жепоследовательности.

2. Грамматически правильно.

 

Начать расшифровывать с отметки 00:22:35. Результатпредставить в Ворде.

 

Оплата

375р (1 минута — 5р).

 

 

***

Аудиозапись предоставлю выбранному исполнителю.

 

Если у вас есть, вопросы готов ответить.

7 лет назад
guest_15096519593635
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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