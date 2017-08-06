julissokol

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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Я благодарю Юлию за продуктивное сотрудничество - ответственный подход, качественно выполненное задание, соблюдение сроков, а также легкость в общении)) Рекомендую всем. Я и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству с Юлией! Потому что ответственные люди бесценны)
Ответный отзыв
Михаил очень ответственный заказчик. Четко поставленная задача, оплата в полном объеме и в срок. В случае возникновения вопросов, оперативно отвечает. Сотрудничество с ним было комфортным и взаимовыгодным)