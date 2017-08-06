julissokol

Я благодарю Юлию за продуктивное сотрудничество - ответственный подход, качественно выполненное задание, соблюдение сроков, а также легкость в общении)) Рекомендую всем. Я и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству с Юлией! Потому что ответственные люди бесценны)