julissokol

Юлия Соколова julissokol

 
39 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MichaelF
Михаил 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
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Я благодарю Юлию за продуктивное сотрудничество - ответственный подход, качественно выполненное задание, соблюдение сроков, а также легкость в общении)) Рекомендую всем. Я и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству с Юлией! Потому что ответственные люди бесценны)
Михаил очень ответственный заказчик. Четко поставленная задача, оплата в полном объеме и в срок. В случае возникновения вопросов, оперативно отвечает. Сотрудничество с ним было комфортным и взаимовыгодным)
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