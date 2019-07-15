Установить программу для скачивания прямых эфиров с инстаграма на ноутбук с Windows7,которые обычно в доступе 24 часа,а потом автоматически исчезают,а мне они нужны.Это эфиры людей на которые я подписана,и эти эфиры мне хотелось бы себе скачать.

Чтобы появлялся загрузчик,и шло скачивание без сбоев.