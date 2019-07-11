нужен программист по python 1. Выгрузка отчета с яндекс.директ по api -есть файл эксель, где указаны параметры: период отчета, токен метрики, папка и файл для записи -сформировать и выгрузить отчет ...
Разворачивание MDM на смартфоны Samsung (Установить готовое решение пр
ПРОЕКТ – установка MDM решений от Samsung на смартфоны Samsung (Knox Guard) + тесты функционала ПОДРОБНЕЕ – Есть тестовые лицензии от Samsung, есть тестовые смартфоны, есть поддержка SamsungЦЕЛЬ – установить MDM (все делается по инструкции с выделенной поддержкой Samsung ), написать методологию по ее установки непрофессионалами, провести тесты функционала и “сносимости” MDМ
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