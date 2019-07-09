нужен программист по python

1. Выгрузка отчета с яндекс.директ по api

-есть файл эксель, где указаны параметры: период отчета, токен метрики, папка и файл для записи

-сформировать и выгрузить отчет с директа

2. Выгрузка отчета с google.ads по api

-есть файл эксель, где указаны параметры: период отчета, токен метрики, папка и файл для записи

-сформировать и выгрузить отчет с директа

3. Обработать выгруженные отчеты. Подробнее в лс

4. Парсинг поисковой выдачи яндекса:

-есть файл эксель, где в одном столбце содержатся запросы

-для каждого запроса нужно спарсить поисковую выдачу и записать результат в соседнем столбце (1й сайт: весь текст этого сайта с яндекса / 2й сайт: весь текст этого сайта с яндекса и т.д. парсить только 1 и 2ю страницу)

очень важно! все работать должно максимально быстро, так как сейчас все это уже есть, но не устраивает скорость работы скриптов. например, в 3-м пункте обязательно нужно будет использовать бинарный поиск