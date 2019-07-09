Данная программа предназначена для хранения истории выставленных клиентам коммерческих предложений (КП).
Прикладное ПО
Есть станок, который выполняет операции. Есть информационная система, в которой хранится массив данных. Есть рабочее место оператора, для которого нужно написать ПО, которое позволит обмениваться данными станку и информационной
системе.
Заявки фрилансеров
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