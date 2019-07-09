Плагин для Chrome, Firefox

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Нужно разработать плагин для Chrome или Firefox, не принципиально.

Где я смогу ввести данные своего vpn сервера.

Я знаю есть браузеры со встроенными vpn, но они используют свои сервера, а мне нужно использовать мой vpn сервер.

Как я это вижу, устанавливаю плагин, прописываю в нем данные vpn сервера, включаю, происходит соединение, и я использую айпи удаленного сервера.

6 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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