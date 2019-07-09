Плагин для Chrome, Firefox

Нужно разработать плагин для Chrome или Firefox, не принципиально.

Где я смогу ввести данные своего vpn сервера.

Я знаю есть браузеры со встроенными vpn, но они используют свои сервера, а мне нужно использовать мой vpn сервер.

Как я это вижу, устанавливаю плагин, прописываю в нем данные vpn сервера, включаю, происходит соединение, и я использую айпи удаленного сервера.