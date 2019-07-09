Написание программы на C#

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок220 просмотров

Добрый день,нужно написать программу для сайта на языке C# с использованием драйвера Selenium. Кто знаком сданным типом программирования, для более детальной информации просьба написать

в ЛС. Также ТЗ для ознакомления имеется. 

Selenium
6 лет назад
Geleodor
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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