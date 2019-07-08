Перенести код с delphi на другой ЯП

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки168 просмотров

Есть dll и ее исходники на delphi.﻿

Delphi
6 лет назад
mugivara
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров