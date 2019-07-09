Данная программа предназначена для хранения истории выставленных клиентам коммерческих предложений (КП).
Получить данные по API
Написать код для получения данных подписчиков по API, вывести в таблицу (вид таблицы). Использовать только Js (можно Jquery)
Документация здесь.
Метод getSubscribers
Токен для авторизации
rg2SNp-bHHgxhSN6Z-BBgZ2HEaZWSBeMnSE6bZSHgmnSEaZbB
Заявки фрилансеров
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