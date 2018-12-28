Sveta_elar

Светлана Осипенко Sveta_elar

 
39 летРоссия/Новороссийск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Получить данные по API

    Написать код для получения данных подписчиков по API, вывести в таблицу ([url=http://prntscr.com/och438]вид таблицы[/url]). Использовать только Js (можно Jquery) Документация [url=https://blog.bizon365.ru/api/v1/webinars/subpages/]здесь[/url].  Метод getSubscribers Токен для авторизации rg2SNp-bHHgxhSN6Z-BBgZ2HEaZWSBeMnSE6bZSHgmnSEaZbB

    JavascriptjQuery
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать сайт

    Есть сайт на конструкторе wix, нужно сделать такой же, но на html.  Сайт должен адаптироваться под мобильные устройства. На сайте есть форма, которая передает данные в Бизон. Сам сайт www.AcademyInst.ru Скрипт для формы: https://start.bizon365.ru/form/examples/anyform.html

    HTMLWix
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптировать скрипт

    Есть скрипт для передачи данных формы регистрации с сайта на конструкторе LP в сервис Бизон 365.  Нужно адаптировать его под Wix  Скрипт здесь https://start.bizon365.ru/form/examples/anyform.html

    Wix
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
eylanbekov
Фикрет 
25 летСША
6 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Скопировать сайт
Очень адекватная и общительная. Всем советую!
Работа выполнена очень хорошо. Рекомендую, как неравнодушного исполнителя. Разобрался в задае, предложил решение. Доработал по замечаниям.
Ответный отзыв