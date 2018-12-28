Sveta_elar

Написать код для получения данных подписчиков по API, вывести в таблицу ([url=http://prntscr.com/och438]вид таблицы[/url]). Использовать только Js (можно Jquery) Документация [url=https://blog.bizon365.ru/api/v1/webinars/subpages/]здесь[/url]. Метод getSubscribers Токен для авторизации rg2SNp-bHHgxhSN6Z-BBgZ2HEaZWSBeMnSE6bZSHgmnSEaZbB
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на конструкторе wix, нужно сделать такой же, но на html. Сайт должен адаптироваться под мобильные устройства. На сайте есть форма, которая передает данные в Бизон. Сам сайт www.AcademyInst.ru Скрипт для формы: https://start.bizon365.ru/form/examples/anyform.htmlHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть скрипт для передачи данных формы регистрации с сайта на конструкторе LP в сервис Бизон 365. Нужно адаптировать его под Wix Скрипт здесь https://start.bizon365.ru/form/examples/anyform.htmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
5 лет назад
Очень адекватная и общительная. Всем советую!
Ответный отзыв
Работа выполнена очень хорошо. Рекомендую, как неравнодушного исполнителя. Разобрался в задае, предложил решение. Доработал по замечаниям.