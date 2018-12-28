Sveta_elar

Есть сайт на конструкторе wix, нужно сделать такой же, но на html. Сайт должен адаптироваться под мобильные устройства. На сайте есть форма, которая передает данные в Бизон. Сам сайт www.AcademyInst.ru Скрипт для формы: https://start.bizon365.ru/form/examples/anyform.html