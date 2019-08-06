Разработка парсера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка108 просмотров

Требуется разработка парсера для кабинета налогоплательщика.

Технические требования:

Разработка парсера в виде плагина для браузера совместимого с обязательно с google chrome, желательно (mozzila firefox, opera,, maxthon)

Возможность экспорта данных в формате .exl

Выдаваемый результат должен быть строго по шаблону (предоставим образец)

Разработка серверной части

Доп.функции

Желательно возможность массового импортирования (парсинга) данных, без надобности открывать каждую вкладку.

Парсинг данных
6 лет назад
guest_15620183864941
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yehorbk
23 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yehorbk
23 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад