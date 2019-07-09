Сделать программу для отправки комментариев в инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки278 просмотров

Нужно разработать программу которая будет отправлять заданные комментарии, выбранным людям на их новые посты.

Подробности кандидату

Опыт разработки приложений под инсту обязателен

6 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров