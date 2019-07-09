Разработать парсер к сканеру букмекерских вилок (Python)

Всем привет!

Нужно сделать небольшой парсер.

Он представляет из себя клиента, который, через несложный http api, постоянно обращаться к серверу, забирает данные, делает некоторый парсинг, вычисления, и отдает результат на другой сервер.

Полный текст задачи: https://docs.google.com/document/d/1OacJDTUmMk6BKLzZkMMy6AivMFiuzPoJK2NB4L1xphs/edit#

(кое что еще не дописано, такие участки выделены синим цветом)