Интеграция Amocrm и телефонии

Добрый день!

Необходимо подобрать и интегрировать телефонию, которая обладает приемлемым качеством связи и при этом ее можно было бы интегрировать с crm.

Сейчас мучаемся с Сипуни, до этого был Гравител (номера которого до сих пор вынуждены использовать с перенаправлением).

Сейчас amo+ройстат+сипуни+симки Билайна (по fmc).

С качеством связи Сипуни намучались невероятно(((

Вцелом нам нужна качественная связь, которую можно интегрировать с amoCRM (при этом нужен еще коллтрекинг, роль которого сейчас играет ройстат).

Ищу профессионалов, которые НА ПРАКТИКЕ реализовывали качественные надежные внедрения телефонии и ее интеграции с crm и сервисами аналитики. Намучались уже невероятно.