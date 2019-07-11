Интеграция Amocrm и телефонии

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки180 просмотров

Добрый день! 

Необходимо подобрать и интегрировать телефонию, которая обладает приемлемым качеством связи и при этом ее можно было бы интегрировать с crm. 

Сейчас мучаемся с Сипуни, до этого был Гравител (номера которого до сих пор вынуждены использовать с перенаправлением). 

Сейчас amo+ройстат+сипуни+симки Билайна (по fmc). 

С качеством связи Сипуни намучались невероятно((( 

Вцелом нам нужна качественная связь, которую можно интегрировать с amoCRM (при этом нужен еще коллтрекинг, роль которого сейчас играет ройстат). 

Ищу профессионалов, которые НА ПРАКТИКЕ реализовывали качественные надежные внедрения телефонии и ее интеграции с crm и сервисами аналитики. Намучались уже невероятно.

AmoCRM
6 лет назад
Alexiy2
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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