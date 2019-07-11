Написать систему распознавания треков из эфира радиостанций

Есть аудио поток (например, поток Серебряного дождя http://silver_ru/live_air/) и база треков (mp3 файлы с идентификаторами, около 60 000 штук). Нужно в аудиопотоке найти когда играл трек из нашей базы и сохранить эту информацию в базу данных.

На выходе ожидаем увидеть серверное приложение, которое кладет данные по найденным в потоке трекам в базу. В технологиях не ограничиваем.

В заявках хочу видеть приблизительную стоимость разработки такого приложения и ваш опыт в этой сфере.