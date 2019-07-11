Накрутка зрителей на стрим ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки176 просмотров

Нужно сделать программу для накрутки зрителей на стрим youtube. Именно зрителей не просмотры. Пишите свои предложения. Рассматриваю любые варианты главное чтоб работало. Зрителей должны быть 1000-4000, хотя-бы 1000. Без скачков сильных

6 лет назад
guest_15412695728978
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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