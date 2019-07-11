нужен программист по python 1. Выгрузка отчета с яндекс.директ по api -есть файл эксель, где указаны параметры: период отчета, токен метрики, папка и файл для записи -сформировать и выгрузить отчет ...
Накрутка зрителей на стрим ютуб
Нужно сделать программу для накрутки зрителей на стрим youtube. Именно зрителей не просмотры. Пишите свои предложения. Рассматриваю любые варианты главное чтоб работало. Зрителей должны быть 1000-4000, хотя-бы 1000. Без скачков сильных
Заявки фрилансеров
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