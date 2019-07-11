Доработка и расширение программы на c# - получение информации от сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки197 просмотров

Требуется доработать программу которая делает запросы к определлному сервису в интернете. На данный момент она существует в варианте десктоп на .net c#. Нужно чтобы работала и в консольном варианте. На данный момент информация читается и пишется в excel. Требуется чтобы писалась в БД. И оттуда была возможность экспорта в эксель. Также часть информации должна вноситься вручную через формы которые требуется создать. Ну и небольшой рефакторинг кода (код понятный но требуется переделать классы - чтобы они были доступны через иньекции - сейчас надо создавать экземпляры  - и часть функций перенести из основного класса в другие специализированные - не сложно, какие конкретно - укажу). Позже потребуется также приложение для IOS и андроида - оно должно использовать данные этой программы. Предметная область не сложная но задач относительно много. Цена договорная, оплата поэтапная. Требуется тщательное тестирование. знания у кандидата или команды кандидатов в области звонков со стационарного телефона через интернет более чем привествуются. Ну и знания в области мобильной явы, объектив си и кордовы или альтернативного фреймворка. В дальнейшем возможны требования в области соц. сетей и SEO.

AndroidiOS
6 лет назад
bars_12
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен программист по python

    нужен программист по python 1. Выгрузка отчета с яндекс.директ по api -есть файл эксель, где указаны параметры: период отчета, токен метрики, папка и файл для записи -сформировать и выгрузить отчет ...

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг и робот для крипто-биржи

    $3000

    1. Создание парсинга и робота для крипто-биржи .  Требования к исполнителю :   1. Работа в срок .   2. Ответственность .   3. Наличие опыта .   4. Высокая квалификация .  5. Быстрый ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проверка подлинности паспорта РФ

    $200

    Требования к ПО Основное:                         1) проверка подлинности паспорта по фото           Более детально: - консольное приложение - на вход приложения, как параметр передается файл ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прикладное ПО

    Есть станок, который выполняет операции. Есть информационная система, в которой хранится массив данных. Есть рабочее место оператора, для которого нужно написать ПО, которое позволит обмениваться данными станку и информационной системе.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отредактировать существующий пример

    Задача для дельфийца: 1. Скачать вот отсюда https://www.briskbard.com/index.php?lang=en&amp;pageid=cef   компоненты Cef4Delphi 2. Найти в демо папке проект MDI 3. Добавить в этот проект еще одну MDI-Child форму 4. Добиться правильной и ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка парсера

    $150

    Требуется разработка парсера для кабинета налогоплательщика. Технические требования: Разработка парсера в виде плагина для браузера совместимого с обязательно с google chrome, желательно (mozzila firefox, opera,, maxthon) Возможность экспорта данных в формате .exl ...

    Парсинг данных
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать программу для отправки комментариев в инстаграмм

    Нужно разработать программу которая будет отправлять заданные комментарии, выбранным людям на их новые посты. Подробности кандидату Опыт разработки приложений под инсту обязателен

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать парсер к сканеру букмекерских вилок (Python)

    Всем привет! Нужно сделать небольшой парсер. Он представляет из себя клиента, который, через несложный http api, постоянно обращаться к серверу, забирает данные, делает некоторый парсинг, вычисления, и отдает результат на другой сервер. ...

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Плагин для Chrome, Firefox

    Нужно разработать плагин для Chrome или Firefox, не принципиально. Где я смогу ввести данные своего vpn сервера. Я знаю есть браузеры со встроенными vpn, но они используют свои сервера, а мне нужно использовать мой vpn сервер. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад