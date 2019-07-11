Доработка и расширение программы на c# - получение информации от сайта

Требуется доработать программу которая делает запросы к определлному сервису в интернете. На данный момент она существует в варианте десктоп на .net c#. Нужно чтобы работала и в консольном варианте. На данный момент информация читается и пишется в excel. Требуется чтобы писалась в БД. И оттуда была возможность экспорта в эксель. Также часть информации должна вноситься вручную через формы которые требуется создать. Ну и небольшой рефакторинг кода (код понятный но требуется переделать классы - чтобы они были доступны через иньекции - сейчас надо создавать экземпляры - и часть функций перенести из основного класса в другие специализированные - не сложно, какие конкретно - укажу). Позже потребуется также приложение для IOS и андроида - оно должно использовать данные этой программы. Предметная область не сложная но задач относительно много. Цена договорная, оплата поэтапная. Требуется тщательное тестирование. знания у кандидата или команды кандидатов в области звонков со стационарного телефона через интернет более чем привествуются. Ну и знания в области мобильной явы, объектив си и кордовы или альтернативного фреймворка. В дальнейшем возможны требования в области соц. сетей и SEO.