C++ / GPU вычисления

Прикрепил некоторый файл к заданию. Все детали обсудим, у вас в любом случае будут вопросы.

Преследуется цель именно одновременной параллелизации вычисления.

Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. Требуется к каждой строке применить определенную формулу.

Или предложить свой вариант на GPU решения задачи)

на примере файла..есть исходный массив (колонка B в excel-файле)

есть контрольные значения (желтые чейки в колонке B; как бы они задаются тоже ввиде массива)

и есть контрольные диапазоны (красный текст в колонке B )

в исходном массиве сумма значений в контрольных точках равна 44000, в исходном массиве сумма значений максимумов в контрольных диапазонах равна 52800

Теперь что требуется - нужно изменить массив так, чтобы сумма значений в контрольных точках была равна заданной (в нашем примере 33000) и сумма максимумов в контрольных диапазрнах была равна заданной (37714)

но есть ограничения: сумма всех значений массива не должна измениться и в нашем примере должна остаться равна 1000000

плавность графика должна сохраниться, вид графика должен сохраниться

мин. значения массива не должно быть меньше некой константы (в частном случае не меньше 0)

впринципе все что сейчас расказал - есть в excel-файле: поля что дано, что нужно получить