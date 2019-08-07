Создание сайтов, транскрибация. Делаю быстро и в сроки.
Создаю сайты на tilda. Вот примеры моих работ:
http://rukzakofff.ru - интернет-магазин
http://rukzakalian.ru - лендинг
http://marcisa.tilda.ws/ - лендинг
Занимаюсь транскрибацией текстов. за 1 минуту видео 15 рублей, один час видео пишется 4-5 часов. Владею методом "слепого печатания"
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена четко и в сроки.Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Сработались моментом. Все четко и в срок. Сделал,потом оплатили
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $3от 2 часов
нет рейтинга