ilya2212

Илья ilya2212

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов, транскрибация. Делаю быстро и в сроки.

Создаю сайты на tilda. Вот примеры моих работ: 

http://rukzakofff.ru - интернет-магазин

http://rukzakalian.ru - лендинг 

http://marcisa.tilda.ws/ - лендинг

Занимаюсь транскрибацией текстов. за 1 минуту видео 15 рублей, один час видео пишется 4-5 часов. Владею методом "слепого печатания"

Отзывы заказчиков

yuliya5555
36 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Скачать чужой прямой эфир с инстаграмма и отправить мне на почту
Работа выполнена четко и в сроки.Рекомендую исполнителя.
Сработались моментом. Все четко и в срок. Сделал,потом оплатили
Ответный отзыв
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $3от 2 часов
нет рейтинга