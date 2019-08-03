PrestaShop правки

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок210 просмотров

Есть сайт на PrestaShop 

Необходимо сделать правки 

У меня есть подробное ТЗ 

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Оплата поэтапно

PrestaShop
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров