Нужно перевести сайт на https 1) Нужен человек с опытом (не хочется потерять трафик) 2) Укажите цену в рублях, скайп для связи
PrestaShop правки
Есть сайт на PrestaShop
Необходимо сделать правки
У меня есть подробное ТЗ
Оставляйте заявки кто готов помочь
Оплата поэтапно
Заявки фрилансеров
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