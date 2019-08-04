Нужно перевести сайт на https 1) Нужен человек с опытом (не хочется потерять трафик) 2) Укажите цену в рублях, скайп для связи
API: Octotracker + Oblivki
Нужен скрипт, который бы по API (http://octotracker.com/docs/api и https://oblivki.biz/api-doc):
1. Стопал кампании в тизерке при условиях:
- EPC меньше чем N при M кликов;
- СR меньше чем N при M кликов;
2. Добавлял площадки, для рекламной кампании, в блеклист при условиях:
- При N кликов среднее время нахождения на прокладке меньше или равно N секунд;
- CR площадки меньше чем N при M кликов;
- EPC меньше чем N при M кликов.
Нужна возможность применять либо все правила, либо какие то отдельно. Все переменные N и M должны быть изменяемыми в том же файле, что и сам скрипт.
Статистику (EPC, CR, время нахождения на прокладке) берем по API трекера http://octotracker.com/docs/api
Далее по API стопаем рекламные кампании или заносим площадки в ЧС в тизерке по ее API https://oblivki.biz/api-doc
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