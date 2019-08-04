API: Octotracker + Oblivki

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Завершен1 заявка413 просмотров

Нужен скрипт, который бы по API (http://octotracker.com/docs/api и https://oblivki.biz/api-doc):

1. Стопал кампании в тизерке при условиях:

    - EPC меньше чем N при M кликов;

    - СR меньше чем N при M кликов;

2. Добавлял площадки, для рекламной кампании, в блеклист при условиях:

   - При N кликов среднее время нахождения на прокладке меньше или равно N секунд;

   - CR площадки меньше чем N при M кликов;

   - EPC меньше чем N при M кликов.

Нужна возможность применять либо все правила, либо какие то отдельно. Все переменные N и M должны быть изменяемыми в том же файле, что и сам скрипт.

Статистику (EPC, CR, время нахождения на прокладке) берем по API трекера http://octotracker.com/docs/api

Далее по API стопаем рекламные кампании или заносим площадки в ЧС в тизерке по ее API https://oblivki.biz/api-doc

6 лет назад
ReMove
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
6 лет назад
$50
1 день
Задача успешно выполнена. Обсудили, протестили, причесали и еще раз потестили. Код красивый и понятный. Рекомендую к сотрудничеству.
Задача была довольно сложная с точки зрения её постановки, но довольно быстро со всем разобрались, совместно протестировали, и проект был сдан. Получил море удовольствия от профессионализма Андрея и заряд бодрости на неделю вперёд. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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50 лет
17 лет в сервисе
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7 минут назад
6 лет назад
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