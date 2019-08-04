API: Octotracker + Oblivki

Нужен скрипт, который бы по API (http://octotracker.com/docs/api и https://oblivki.biz/api-doc):

1. Стопал кампании в тизерке при условиях:

- EPC меньше чем N при M кликов;

- СR меньше чем N при M кликов;

2. Добавлял площадки, для рекламной кампании, в блеклист при условиях:

- При N кликов среднее время нахождения на прокладке меньше или равно N секунд;

- CR площадки меньше чем N при M кликов;

- EPC меньше чем N при M кликов.

Нужна возможность применять либо все правила, либо какие то отдельно. Все переменные N и M должны быть изменяемыми в том же файле, что и сам скрипт.

Статистику (EPC, CR, время нахождения на прокладке) берем по API трекера http://octotracker.com/docs/api

Далее по API стопаем рекламные кампании или заносим площадки в ЧС в тизерке по ее API https://oblivki.biz/api-doc