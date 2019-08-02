Доработка личного кабинета Community Builder 2.4.2. на Joomla

Здравствуйте. Необходимо доработать личный кабинет и модуль отправки заявок, сайт на Joomla 3.9.4.

Итак, что необходимо сделать в личном кабинете:

1. Возможность администратору сайта писать зарегистрированным пользователям сайта в личном кабинете. Зарегистрированные пользователи должны иметь возможность также писать администратору сайта.

Возможность писать пользователям друг другу должна быть исключена.

2 При отправке сообщения администратору, должна быть возможность прикрепить к нему какой – либо файл. Также в письме от администратора должна быть возможность прикрепить файл.

3 Кроме администратора сайта, пользователи личного кабинета должны иметь возможность отправить сообщения юристам. Т.е. при написании письма пользователем он может выбрать получателя: администратор

сайта, юрист 1, юрист 2, юрист 3, юрист 4.

4. При отправке зарегистрированным пользователем сайта сообщения из личного кабинета администратору или одному из юристов, должно автоматически приходить извещение на электронный почтовый ящик, например, на [email protected]

5 Везде, где в личном кабинете еще нет перевода на русский язык, все перевести на него. Никаких сообщений для пользователей личного кабинета на английском языке быть не должно.

6. Сделать кнопку выхода из личного кабинета,которая также должна быть доступна в любом разделе личного кабинета. Данная кнопка должна выделяться как то визуально в личном кабинете пользователя.

7 В личном кабинете примерно на уровне слова «Блоги» (видно на принтскрине) должны быть

следующие разделы: «Мои дела», «Посмотреть дело на сайте суда», «Движение дела», «Оплата по договору». Каждый пользователь личного кабинете должен в этих 5 указанных разделах видеть информацию только относительно себя. Желательно, чтобы указанные 5 пунктов были в виде сквозного меню, т.е. они были бы доступны для пользователя личного кабинета независимо от того, в каком его разделе он находится.

8. Убрать раздел «Блоги», который виден в личном кабинете, а также блок слева «Рассмотрение дел».

9. Администратор сайта должен иметь возможность редактировать все эти указанные 5 разделов, размещать в них информацию для каждого отдельно взятого пользователя личного кабинета.

10. Личный кабинет должен иметь мобильную верстку, т.е. при пользовании личным кабинетом с

мобильного устройства все блоки, поля должны корректно отображаться, ничего не должно залазить одно на другое и тому подобное.

11. Убрать фразу «Отформатированное имя», вместо этого на всех страницах личного кабинете

должно быть написано что то вроде того «Вы вошли на сайт под именем пользователя….», и дальше указано ФИО и логин.

12. В личном кабинете справа всегда должны быть видны следующие красныек нопки «Спросить совет онлайн», «Записаться на консультацию», «Личный кабинет». Желательно сделать так, что при отправке с любой страницы личного кабинета сообщения с формы «Спросить совет онлайн», «Записаться на консультацию» не было переадресации на главную страницу сайта, а после закрытия автоматически диалогового окна данных форм, человек оставался на той странице личного кабинета, где он находился в момент обращения к данным формам.

Личный кабинет сделан на основе модуля Community Builder 2.4.2.

Также нужно сделать следующее:

Техническое задание по модулю Creative Contact Form

На сайте справа кнопки «Спросить совет онлайн», «Записаться на консультацию», «Оставить отзыв»

(доступна только на странице «отзывы») реализованы при помощи модуля Creative Contact Form. Недостаток данного модуля в том, что его стандарные настройки не позволяют формы настроить так, чтобы после отправки сообщения и автоматического закрытия окна не происходила переадресация на ту или иную страницу.

Необходимо сделать так, чтобы после отправки сообщения и автоматического закрытия контактной формы человека не

перебрасывало на какую – либо страницу, а чтобы он оставался на той же странице, где он и находится. Аналогично нужно сделать и при отправке сообщений с данных контактных форм в личном кабинете пользователя.