WP: реализовать подписку на сайт

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Описание проекта

  • Мультисайт
  • Главный сайт - лендинг. Остальные - сайты зарегистрированных пользователей
  • Проект на английском языке
Как работает подписка:
  • Пользователь регистрирует свой сайт (с главного сайта)
  • После активации своего сайта пользователь может пользоваться им бесплатно 30 дней
  • По истечению 30 дней сайт пользователя станет недоступен в случае, если не оформлена подписка
  • Подписка может быть оформлена с ежемесячным или ежегодными платежами.
Блок выше написан лишь для того, чтобы дать вам понимание всего процесса. Вам не нужно реализовывать каждый пункт списка. Ваша задача:

  • Добавить страницу в админ-меню "Billing" (сайт пользователя) откуда пользователь сможет оплатить подписку
  • Сохранить в БД состояние аккаунта (подписка оформлена/не оформлена, дата платежа и тд).
Вы можете использовать бесплатные или платные плагины для облегчения и удешевления процесса разработки, такие как "WP Simple Pay" и тд.

Пожалуйста, задавайте вопросы и дайте примерную оценку по времени и бюджету.

WordPress
6 лет назад
cherepenichev
Вадим 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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