WP: реализовать подписку на сайт

Описание проекта

Мультисайт

Главный сайт - лендинг. Остальные - сайты зарегистрированных пользователей

Проект на английском языке

Пользователь регистрирует свой сайт (с главного сайта)

После активации своего сайта пользователь может пользоваться им бесплатно 30 дней

По истечению 30 дней сайт пользователя станет недоступен в случае, если не оформлена подписка

Подписка может быть оформлена с ежемесячным или ежегодными платежами.

Как работает подписка:Блок выше написан лишь для того, чтобы дать вам понимание всего процесса. Вам не нужно реализовывать каждый пункт списка. Ваша задача:

Добавить страницу в админ-меню "Billing" (сайт пользователя) откуда пользователь сможет оплатить подписку

Сохранить в БД состояние аккаунта (подписка оформлена/не оформлена, дата платежа и тд).

Вы можете использовать бесплатные или платные плагины для облегчения и удешевления процесса разработки, такие как "WP Simple Pay" и тд.

Пожалуйста, задавайте вопросы и дайте примерную оценку по времени и бюджету.