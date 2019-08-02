Есть сайт, 1. Разработка на Visual Studio 2010 ASP.NET MVC (или любая другая), но чтобы у меня в VS открывался и компилировался. 2. Проект располагается в SVN 3. Логика уже реализована (робот-решатель и ...
WP: реализовать подписку на сайт
Описание проекта
- Мультисайт
- Главный сайт - лендинг. Остальные - сайты зарегистрированных пользователей
- Проект на английском языке
- Пользователь регистрирует свой сайт (с главного сайта)
- После активации своего сайта пользователь может пользоваться им бесплатно 30 дней
- По истечению 30 дней сайт пользователя станет недоступен в случае, если не оформлена подписка
- Подписка может быть оформлена с ежемесячным или ежегодными платежами.
- Добавить страницу в админ-меню "Billing" (сайт пользователя) откуда пользователь сможет оплатить подписку
- Сохранить в БД состояние аккаунта (подписка оформлена/не оформлена, дата платежа и тд).
Пожалуйста, задавайте вопросы и дайте примерную оценку по времени и бюджету.
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