Онлайн видеосервис

Здравствуйте!

Ознакомьтесь с задачей.

Надо организовать онлайн видеотрансляции (круглосуточные с нескольких камер, доступ к просмотру через личный кабинет пользователя.

Как я это вижу:

1. IP камеры, от 1 до N, думаю максимум 15 будет, которые подключены двумя способами квидеосерверу (видеосервер локальный), либо напрямую посредством LAN черезсвитч, либо подключены к видеосерверу локальному через интернет (удалённые

камеры).

2. Видеосервер – это мощный комп (характеристикинадо предусмотреть), который подключен к 25 мегабитному каналу интернета

(оптика) и к нему соответственно подключены IP Камеры. Задача видеосервера это взятьпоток видео с камеры и оттранслировать его в облачный сервис в интернете. Камер

может быть до 15 штук. Для начала будет немного, но потом должно цепляться ещё.

3. Облачный сервис – это собственно сервис, кудасходятся видеотрансляции и откуда их могут смотреть пользователи через личный

кабинет на WEB сайте.

4. Web сайт работает непосредственно с облачным сервисом, откудаберет видеопотоки с камер. Сайт предоставляет возможность пользователю

зарегистрироваться, получить личный кабинет, пополнить баланс в личном кабинете

(например 5 долларов на 30 дней, или предусмотреть выбор и изменение тарифа) и

после пополнения баланса пользователю становятся доступны потоки

видеотрансляций с облачного сервиса. Ну к примеру, идёт 10 потоков видео с

десяти камер. На облаке они есть. В личном кабинете пользователь получив доступ

выбирает любую из этих камер и смотрит. Все онлайн камеры ему доступны. Задача

состоит в том, чтобы пользователь, который сморит, не имел возможности

скопировать ссылку на трансляцию и передать её кому-либо. Чтобы трансляция

работала только у него в личном кабинете. Одновременное использование личного кабинета с двух и более компьютеров– исключить.

5. Пользователей может быть много, к примеру 10-50тысяч одновременно.

6. Возможности администратора всего этого – добавлятьновые камеры, корректировать тарифы, удалять-добавлять пользователей, доступ в

личный кабинет пользователя, запрет пользователю смотреть какую либо из камер

(от одной до всех), Бан пользователя по мейлу, айпи и т.д. Чат с пользователями –по типу внутреннейICQ. В админ панелидолжно быть видно сколько пользователей онлайн (сколько человек смотрит

сейчас), их ГЕО позиция по айпи, должно быть видно сколько зарегистрированных

пользователей, их балансы (деньги в аккаунте). Итоговый баланс по всем пользователям.

Примерная схема устройства этого в прикрепленном файле.

Вариант не окончательный. Может быть тот кто правильно поймет задачу - предложит более оптимальное решение.

В заявку сразу пишите свои контакты, сроки и стоимость (потом уточняем и обсуждаем)