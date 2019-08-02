Доработка сайта в приложение задание Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по ...
Онлайн видеосервис
Здравствуйте!
Ознакомьтесь с задачей.
Надо организовать онлайн видеотрансляции (круглосуточные с нескольких камер, доступ к просмотру через личный кабинет пользователя.
Как я это вижу:
1. IP камеры, от 1 до N, думаю максимум 15 будет, которые подключены двумя способами квидеосерверу (видеосервер локальный), либо напрямую посредством LAN черезсвитч, либо подключены к видеосерверу локальному через интернет (удалённые
камеры).
2. Видеосервер – это мощный комп (характеристикинадо предусмотреть), который подключен к 25 мегабитному каналу интернета
(оптика) и к нему соответственно подключены IP Камеры. Задача видеосервера это взятьпоток видео с камеры и оттранслировать его в облачный сервис в интернете. Камер
может быть до 15 штук. Для начала будет немного, но потом должно цепляться ещё.
3. Облачный сервис – это собственно сервис, кудасходятся видеотрансляции и откуда их могут смотреть пользователи через личный
кабинет на WEB сайте.
4. Web сайт работает непосредственно с облачным сервисом, откудаберет видеопотоки с камер. Сайт предоставляет возможность пользователю
зарегистрироваться, получить личный кабинет, пополнить баланс в личном кабинете
(например 5 долларов на 30 дней, или предусмотреть выбор и изменение тарифа) и
после пополнения баланса пользователю становятся доступны потоки
видеотрансляций с облачного сервиса. Ну к примеру, идёт 10 потоков видео с
десяти камер. На облаке они есть. В личном кабинете пользователь получив доступ
выбирает любую из этих камер и смотрит. Все онлайн камеры ему доступны. Задача
состоит в том, чтобы пользователь, который сморит, не имел возможности
скопировать ссылку на трансляцию и передать её кому-либо. Чтобы трансляция
работала только у него в личном кабинете. Одновременное использование личного кабинета с двух и более компьютеров– исключить.
5. Пользователей может быть много, к примеру 10-50тысяч одновременно.
6. Возможности администратора всего этого – добавлятьновые камеры, корректировать тарифы, удалять-добавлять пользователей, доступ в
личный кабинет пользователя, запрет пользователю смотреть какую либо из камер
(от одной до всех), Бан пользователя по мейлу, айпи и т.д. Чат с пользователями –по типу внутреннейICQ. В админ панелидолжно быть видно сколько пользователей онлайн (сколько человек смотрит
сейчас), их ГЕО позиция по айпи, должно быть видно сколько зарегистрированных
пользователей, их балансы (деньги в аккаунте). Итоговый баланс по всем пользователям.
Примерная схема устройства этого в прикрепленном файле.
Вариант не окончательный. Может быть тот кто правильно поймет задачу - предложит более оптимальное решение.
В заявку сразу пишите свои контакты, сроки и стоимость (потом уточняем и обсуждаем)
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