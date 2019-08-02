Сайт на фреймворк CodeIgniter. Требуется ускорить загрузку мобильной версии по PageSpeed Insights
Веб-программист
Добрый день. тз во вложении. кто готов реализовать указывайте цену и сроки
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