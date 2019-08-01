Исправить 3 ошибки в функционале магазина на Opencat

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки264 просмотра

Есть магазин mir-matrasov (КЗ).  

1) На сайте не работает кнопка в товарах "Купить в 1 клик". После заполнения данных, происходит ошибка. 

2) После оформления заказа не приходит на почту информация о заказе. Нужно заходить в админ-панель и смотреть заказ. Не удобно. 

3) Если есть модуль по сжатию картинок на сайте, то установить такой модуль необходимо и сжать все фото.

6 лет назад
romochkakobzar
Роман Кобзар 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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