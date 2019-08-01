Исправить 3 ошибки в функционале магазина на Opencat

Есть магазин mir-matrasov (КЗ).

1) На сайте не работает кнопка в товарах "Купить в 1 клик". После заполнения данных, происходит ошибка.

2) После оформления заказа не приходит на почту информация о заказе. Нужно заходить в админ-панель и смотреть заказ. Не удобно.

3) Если есть модуль по сжатию картинок на сайте, то установить такой модуль необходимо и сжать все фото.