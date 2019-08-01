На рабочую страницу по определению IP пользователя и информации из браузера, добавить актуальную базу интернет-провайдеров и выводить следующие данные: ПровайдерОрганизацияAS NumberПримеры таких сервисов: https://whoer.net/ru Оплата по факту через Webmoney. Ваша ...
Разработать движок для сервиса по продажи цифровых товаров
Необходимо разработать движок для сервиса по продаже файлов. Данный сервис является неким аналогом сайта satoshibox, где люди заливают файл, выставляют за него цену и получают ссылку. Данную ссылку они отправляют
своим потенциальным покупателям, те в свою очередь оплачивают и скачивают файл. На данный момент все страницы сайта уже свёрстаны, осталось посадить их на движок и сделать платежный шлюз. Все платежи на сайте буду проходить в валюте биткоин. Для создания обработчика платежей мы планируем использовать API от blockchain.com, так как он очень прост и надежен, к тому же есть множество исподников на гитхабе. Но если у вас есть опыт работы с другими инструментами, то мы готовы их обсудить
Основное требование к разработчику - это опыт работы с биткоин транзакциями.
ТЗ скину в личку, там все расписано максимально подробно и объёмно.
Работаем либо по безопасной сделке, либо по пост оплате.
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