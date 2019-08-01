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Установить reCAPTCHA v3 на сайт на платформе Joomla
Нужно установить reCAPTCHA v3 на сайт на CMS Joomla версии 3.7.5.
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