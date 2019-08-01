Скопировать блок с сайта

Есть страница https://www.aroma-butik.ru/product/escentric-molecules-escentric-02/. Нужно скролить до блока "впечатления" ( середина страницы, над блоком "Отзывы")

Необходимо скопировать данный блок.

Вёрстка есть, нужно реализовать функционал.

Суть в том, что один человек может добавить или удалить только один балл для каждой категории (стойкость, шлейф, время года, время суток, возраст). В целом, можете сами пощёлкать, чтобы понять). И данная оценка индивидуальна для каждого отдельного товара, то есть если зайти на другой товар, то оценки будут уже другие.

Соответственно это нужно тоже заложить, так как сейчас делается интернет магазин на Опенкарт и надо как-то будет связать этот блок и каждый отдельный товар.

Бюджет до 1500р.