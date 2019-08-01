Здравствуйте, в поисках толкового программиста для доработки и дополнения существующего модуля.
Серверный парсер веб-сайта
1. база данных пользователей2. парсинг в базу всех пользователей из заданного региона со свежей датой активности3. ...4. регулярный парсинг новых пользователей из заданного региона5. ...
подробнее в лс
Заявки фрилансеров
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