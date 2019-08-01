Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц. Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то ...
Парсинг товаров по API для магазина
- Автоматическая загрузка товаров
- Автоматическое обновление товарных остатков
- Автоматическое обновление цен по расписанию
- Настройка загрузки товаров по категориям в интернет-магазин
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