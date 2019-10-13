Здравствуйте! Нужно выполнить ряд небольших задач по тех.поддержке сайтов: 1) Установить код метрики, настроить js цели (присвоить идентификаторы событиям) 2) Внести мелкие правки верстки по страницам (подвинуть элемент, вывести в ...
Доработки сервиса на Yii
Здравствуйте!
Есть сервис на Yii (крупный, не говнокод). Необходимо осуществить ряд доработок (достаточно много). Подробнее при общении с заинтересовавшим кандидатом. Интересуют только профессионалы Yii, т.к. скорость разработки имеет значение. Возможен вариант почасовой оплаты для специалиста достаточной квалификации.
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