Доработка WordPress, WooCommerce

На данный момент есть сайт, WordPress, WooCommerce. Нужно изменить, сделать и дополнить: Логику, функционал, процесс обработки и верстку корзины и страницы оформления заказа для интернет магазина.

Полный текст ТЗ с подробным описанием необходимого функционала и скриншотов макетов, для пояснения пунктов ТЗ можно будет получить в процессе обсуждения.