Необходимо создать конфигуратор для 1С:Битрикс в редакции «МалыйБизнес» по подбору вентиляционного оборудования. За основу берем программу завода вентилятор. Необходимо адаптировать данный функционал под веб-сайт. Программа - zv-ventilator.zip По заданным параметрам строится график и ...
Доработка WordPress, WooCommerce
На данный момент есть сайт, WordPress, WooCommerce. Нужно изменить, сделать и дополнить: Логику, функционал, процесс обработки и верстку корзины и страницы оформления заказа для интернет магазина.
Полный текст ТЗ с подробным описанием необходимого функционала и скриншотов макетов, для пояснения пунктов ТЗ можно будет получить в процессе обсуждения.
Заявки фрилансеров
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