Доработка WordPress, WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки177 просмотров

На данный момент есть сайт, WordPress, WooCommerce.  Нужно изменить, сделать и дополнить:  Логику, функционал, процесс обработки и верстку корзины и страницы оформления заказа для интернет магазина.   

Полный текст ТЗ с подробным описанием необходимого функционала и скриншотов макетов, для пояснения пунктов ТЗ можно будет получить в процессе обсуждения. 

WooCommerceWordPress
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров