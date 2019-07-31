Страхования онлайн платформа чат-бота

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Здравствуйте!

Задача: Страхования онлайн -платформа чат бота .

Небольшое ТЗ в приложении. 

6 лет назад
sks510
47 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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