Здравствуйте, требуется доработать и исправить ошибки в фронте. Написан на vue.js + leaflet (картографический движок). Исполнитель должен быть в течении оговоренного периода времени на связи (скайп, телефон). Оплата по задачам или по комплксу задач. ...
Компонент для joomla 3 - расписание
Доброго времени суток! Интересует создание простенького компонента расписания для joomla 3. Задача - максимально упростить управление из админки, минимум лишнего. Компонент должен выводить расписание занятий в соответствии с готовым дизайном понедельно. Выводятся карточки с занятиями в нужном месте в соответствии с временем проведения. В карточке доп инфо(инструктор, место проведения, цена и тп.) В админке добавляем занятия, где указываем параметры из списков (нужна возможность изменять списки инструкторов, адресов и тп.) Так же нужно, чтобы неиспользуемые пространства блока расписания скрывались(то есть если с 16:00 до 20:00 нет ничего, то это время не показывается и не занимает пространство). Помимо этого нужно сделать модуль с выводом событий (отдельный список) и модуль с выводом индивидуальных занятий(добавляется как событие, но выводится в 2 местах).
Есть довольно полное видение как все должно работать. ТЗ распишу более подробно, дизайн внешнего вида блоков есть.
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