Компонент для joomla 3 - расписание

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки251 просмотр

Доброго времени суток! Интересует создание простенького компонента расписания для joomla 3. Задача - максимально упростить управление из админки, минимум лишнего. Компонент должен выводить расписание занятий в соответствии с готовым дизайном понедельно. Выводятся карточки с занятиями в нужном месте в соответствии с временем проведения. В карточке доп инфо(инструктор, место проведения, цена и тп.) В админке добавляем занятия, где указываем параметры из списков (нужна возможность изменять списки инструкторов, адресов и тп.) Так же нужно, чтобы неиспользуемые пространства блока расписания скрывались(то есть если с 16:00 до 20:00 нет ничего, то это время не показывается и не занимает пространство). Помимо этого нужно сделать модуль с выводом событий (отдельный список) и модуль с выводом индивидуальных занятий(добавляется как событие, но выводится в 2 местах).

Есть довольно полное видение как все должно работать. ТЗ распишу более подробно, дизайн внешнего вида блоков есть.

Joomla
6 лет назад
guest_15645657801019
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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